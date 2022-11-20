Росіяни двічі ударили ракетами по інфраструктурі Куп’янська – Генштаб ЗСУ
У Харківській області росіяни здійснили близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями ЗСУ вздовж лінії зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ.
За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка Донецької області.
За поточну добу противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Куп’янськ та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.
На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Огірцеве, Стрілеча, Стариця та Чайківка Харківської області.
На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на захоплених рубежах, здійснює обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Крохмальне і Табаївка Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2022 в 19:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області росіяни здійснили близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями ЗСУ вздовж лінії зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ.".