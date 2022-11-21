На Харьковщине возле Изюма за неделю дорожники восстановили 5 мостов к селам

Ежедневно дорожники Харьковщины восстанавливают временные переправы на деоккупированных территориях, сообщает ХОВА.

Во время отступления российские войска взорвали мостик на автодороге С210512, ведущей к Боровой. Эта переправа объединяла две части населенного пункта.

Дорожники уложили водопропускные трубы, устроили насыпь и асфальтное покрытие. Всего к работам на объекте были привлечены 18 работников и около 10 единиц техники. Проездом уже пользуются местные жители.

Также специалисты Службы автомобильных дорог Харьковской области в течение недели восстановили еще 4 временные переправы в населенные пункты Изюмского района на автодорогах государственного значения.