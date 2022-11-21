На Харьковщине возле Изюма за неделю дорожники восстановили 5 мостов к селам
Ежедневно дорожники Харьковщины восстанавливают временные переправы на деоккупированных территориях, сообщает ХОВА.
Во время отступления российские войска взорвали мостик на автодороге С210512, ведущей к Боровой. Эта переправа объединяла две части населенного пункта.
Дорожники уложили водопропускные трубы, устроили насыпь и асфальтное покрытие. Всего к работам на объекте были привлечены 18 работников и около 10 единиц техники. Проездом уже пользуются местные жители.
Также специалисты Службы автомобильных дорог Харьковской области в течение недели восстановили еще 4 временные переправы в населенные пункты Изюмского района на автодорогах государственного значения.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 20:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ежедневно дорожники Харьковщины восстанавливают временные переправы на деоккупированных территориях, сообщает ХОВА.".