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На Харьковщине возле Изюма за неделю дорожники восстановили 5 мостов к селам

Общество 20:03   21.11.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине возле Изюма за неделю дорожники восстановили 5 мостов к селам

Ежедневно дорожники Харьковщины восстанавливают временные переправы на деоккупированных территориях, сообщает ХОВА.

Во время отступления российские войска взорвали мостик на автодороге С210512, ведущей к Боровой. Эта переправа объединяла две части населенного пункта.

Дорожники уложили водопропускные трубы, устроили насыпь и асфальтное покрытие. Всего к работам на объекте были привлечены 18 работников и около 10 единиц техники. Проездом уже пользуются местные жители.

 

Также специалисты Службы автомобильных дорог Харьковской области в течение недели восстановили еще 4 временные переправы в населенные пункты Изюмского района на автодорогах государственного значения.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 20:03;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ежедневно дорожники Харьковщины восстанавливают временные переправы на деоккупированных территориях, сообщает ХОВА.".