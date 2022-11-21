На Харківщині біля Ізюму за тиждень шляховики відновили 5 мостів до сел
Щоденно шляховики Харківщини відновлюють тимчасові переправи на деокупованих територіях, повідомляє ХОВА.
Під час відступу російські війська підірвали місток на автодорозі С210512, що веде до Борової. Ця переправа поєднувала дві частини населеного пункту.
Шляховики уклали водопропускні труби, влаштували насип та асфальтове покриття. Загалом до робіт на об’єкті було залучено 18 працівників та близько 10 одиниць техніки. Проїздом уже користуються місцеві мешканці.
Також фахівці Служби автомобільних шляхів Харківської області протягом тижня відновили ще 4 тимчасові переправи до населених пунктів Ізюмського району на автошляхах державного значення.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 20:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоденно шляховики Харківщини відновлюють тимчасові переправи на деокупованих територіях, повідомляє ХОВА.".