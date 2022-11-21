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Обрушение жилого дома на Харьковщине: появились фото с места обстрела

Происшествия 08:42   21.11.2022
Оксана Горун
Обрушение жилого дома на Харьковщине: появились фото с места обстрела

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовала фото последствий вражеского обстрела пгт Шевченково.

В результате удара армии РФ в Шевченково обрушился жилой двухэтажный дом.

Последствия обстрела Шевченково 20 ноября

Один человек погиб под завалами. Еще одного — мужчину — смогли вытащить спасатели.

Последствия обстрела Шевченково 20 ноября 2

Пострадавшего в тяжелом состоянии отправили в больницу.

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    • Напомним, о разрушении дома в Шевченково вражеским обстрелом сообщил замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Сам удар был произведен 20 ноября, время обстрела ни Тимошенко, ни ГСЧС не уточнили.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 08:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовала фото последствий вражеского обстрела пгт Шевченково".