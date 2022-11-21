Обрушение жилого дома на Харьковщине: появились фото с места обстрела

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовала фото последствий вражеского обстрела пгт Шевченково.

В результате удара армии РФ в Шевченково обрушился жилой двухэтажный дом.

Один человек погиб под завалами. Еще одного — мужчину — смогли вытащить спасатели.

Пострадавшего в тяжелом состоянии отправили в больницу.

Напомним, о разрушении дома в Шевченково вражеским обстрелом сообщил замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Сам удар был произведен 20 ноября, время обстрела ни Тимошенко, ни ГСЧС не уточнили.