Обрушение жилого дома на Харьковщине: появились фото с места обстрела
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовала фото последствий вражеского обстрела пгт Шевченково.
В результате удара армии РФ в Шевченково обрушился жилой двухэтажный дом.
Один человек погиб под завалами. Еще одного — мужчину — смогли вытащить спасатели.
Пострадавшего в тяжелом состоянии отправили в больницу.
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Напомним, о разрушении дома в Шевченково вражеским обстрелом сообщил замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Сам удар был произведен 20 ноября, время обстрела ни Тимошенко, ни ГСЧС не уточнили.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 08:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовала фото последствий вражеского обстрела пгт Шевченково".