Обвалення житлового будинку на Харківщині: з’явилися фото з місця обстрілу

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області опублікувала фото наслідків ворожого обстрілу смт Шевченкове.

Внаслідок удару армії РФ у Шевченковому обвалився житловий двоповерховий будинок.

Одна людина загинула під завалами. Ще одного – чоловіка – змогли витягнути рятувальники.

Потерпілого у тяжкому стані відправили до лікарні.

Нагадаємо, про руйнування будинку у Шевченковому ворожим обстрілом повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Сам удар було здійснено 20 листопада, час обстрілу ні Тимошенко, ні ДСНС не уточнили.