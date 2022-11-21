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Обвалення житлового будинку на Харківщині: з’явилися фото з місця обстрілу

Події 08:42   21.11.2022
Оксана Горун
Обвалення житлового будинку на Харківщині: з’явилися фото з місця обстрілу

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області опублікувала фото наслідків ворожого обстрілу смт Шевченкове.

Внаслідок удару армії РФ у Шевченковому обвалився житловий двоповерховий будинок.

Наслідки обстрілу Шевченкового 20 листопада

Одна людина загинула під завалами. Ще одного – чоловіка – змогли витягнути рятувальники.

Наслідки обстрілу Шевченкового 20 листопада 2

Потерпілого у тяжкому стані відправили до лікарні.

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    • Нагадаємо, про руйнування будинку у Шевченковому ворожим обстрілом повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Сам удар було здійснено 20 листопада, час обстрілу ні Тимошенко, ні ДСНС не уточнили.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 08:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області опублікувала фото наслідків ворожого обстрілу смт Шевченкове".