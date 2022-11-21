Обвалення житлового будинку на Харківщині: з’явилися фото з місця обстрілу
Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області опублікувала фото наслідків ворожого обстрілу смт Шевченкове.
Внаслідок удару армії РФ у Шевченковому обвалився житловий двоповерховий будинок.
Одна людина загинула під завалами. Ще одного – чоловіка – змогли витягнути рятувальники.
Потерпілого у тяжкому стані відправили до лікарні.
Читайте також: Обстрілами у Куп’янську розбито дорогу, а у Вовчанську – п’ять будинків – ДСНС
Нагадаємо, про руйнування будинку у Шевченковому ворожим обстрілом повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Сам удар було здійснено 20 листопада, час обстрілу ні Тимошенко, ні ДСНС не уточнили.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Обвалення житлового будинку на Харківщині: з’явилися фото з місця обстрілу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 08:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області опублікувала фото наслідків ворожого обстрілу смт Шевченкове".