Полтысячи жителей деоккупированной Харьковщины — снова с газом

Около полутысячи жителей деоккупированной Харьковской области в течение 20 ноября вернули газ.

Речь идет об Изюмском и Чугуевском районах, где было налажено газоснабжение 540 семей, сообщили в пресс-службе Харьковской ОВА.

Также отмечается, что в Купянском районе вернули свет 26 абонентам с. Васильевка.

«Также продолжаются аварийно-восстановительные работы в Изюмском районе. Когда их закончат — дополнительно будут запитаны 453 абонента с. Подлиман Боровской громады», — добавили в ОВА.