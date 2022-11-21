Полтысячи жителей деоккупированной Харьковщины — снова с газом
Около полутысячи жителей деоккупированной Харьковской области в течение 20 ноября вернули газ.
Речь идет об Изюмском и Чугуевском районах, где было налажено газоснабжение 540 семей, сообщили в пресс-службе Харьковской ОВА.
Также отмечается, что в Купянском районе вернули свет 26 абонентам с. Васильевка.
«Также продолжаются аварийно-восстановительные работы в Изюмском районе. Когда их закончат — дополнительно будут запитаны 453 абонента с. Подлиман Боровской громады», — добавили в ОВА.
Читайте также: Из Харькова в Изюм запустили автобусный маршрут, который ходит 4 раза в неделю
Новости по теме:
Вы читали новость: «Полтысячи жителей деоккупированной Харьковщины — снова с газом»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 12:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около полутысячи жителей деоккупированной Харьковской области в течение 20 ноября вернули газ.".