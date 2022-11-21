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Полтысячи жителей деоккупированной Харьковщины — снова с газом

Общество 12:57   21.11.2022
Елена Нагорная
Полтысячи жителей деоккупированной Харьковщины — снова с газом

Около полутысячи жителей деоккупированной Харьковской области в течение 20 ноября вернули газ.

Речь идет об Изюмском и Чугуевском районах, где было налажено газоснабжение 540 семей, сообщили в пресс-службе Харьковской ОВА.

Также отмечается, что в Купянском районе вернули свет 26 абонентам с. Васильевка.

«Также продолжаются аварийно-восстановительные работы в Изюмском районе. Когда их закончат — дополнительно будут запитаны 453 абонента с. Подлиман Боровской громады», — добавили в ОВА.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 12:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около полутысячи жителей деоккупированной Харьковской области в течение 20 ноября вернули газ.".