Пів тисячі жителів деокупованої Харківщини – знову з газом
Понад пів тисячі мешканцям деокупованої Харківської області протягом 20 листопада повернули газ.
Йдеться про Ізюмський та Чугуївський райони, де було налагоджено газопостачання 540 сімей, повідомили у пресслужбі Харківської ОВА.
Також зазначається, що у Куп’янському районі повернули світло 26 абонентам с. Василівка.
“Продовжено виконання аварійно-відновлювальних робіт в Ізюмському районі. Після проведення робіт додатково було заживлено 453 абонента с. Підлиман Борівської громади”, – додали в ОВА.
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Ви читали новину: «Пів тисячі жителів деокупованої Харківщини – знову з газом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 12:57;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад пів тисячі мешканцям деокупованої Харківської області протягом 20 листопада повернули газ.".