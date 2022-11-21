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Пів тисячі жителів деокупованої Харківщини – знову з газом

Суспільство 12:57   21.11.2022
Елена Нагорная
Пів тисячі жителів деокупованої Харківщини – знову з газом

Понад пів тисячі мешканцям деокупованої Харківської області протягом 20 листопада повернули газ.

Йдеться про Ізюмський та Чугуївський райони, де було налагоджено газопостачання 540 сімей, повідомили у пресслужбі Харківської ОВА.

Також зазначається, що у Куп’янському районі повернули світло 26 абонентам с. Василівка.

“Продовжено виконання аварійно-відновлювальних робіт в Ізюмському районі. Після проведення робіт додатково було заживлено 453 абонента с. Підлиман Борівської громади”, – додали в ОВА.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 12:57;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад пів тисячі мешканцям деокупованої Харківської області протягом 20 листопада повернули газ.".