Пів тисячі жителів деокупованої Харківщини – знову з газом

Понад пів тисячі мешканцям деокупованої Харківської області протягом 20 листопада повернули газ.

Йдеться про Ізюмський та Чугуївський райони, де було налагоджено газопостачання 540 сімей, повідомили у пресслужбі Харківської ОВА.

Також зазначається, що у Куп’янському районі повернули світло 26 абонентам с. Василівка.

“Продовжено виконання аварійно-відновлювальних робіт в Ізюмському районі. Після проведення робіт додатково було заживлено 453 абонента с. Підлиман Борівської громади”, – додали в ОВА.