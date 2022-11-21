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В городе на Харьковщине попрощаются с улицей Гагарина: стартовал опрос

Общество 14:06   21.11.2022
Елена Нагорная
В городе на Харьковщине попрощаются с улицей Гагарина: стартовал опрос

В Первомайской громаде Харьковской области местных жителей призывают принять участие в выборе новых названий для ряда улиц, которые планируется переименовать.

Необходимость переименования возникла в связи с запросом патриотически настроенной громады, согласно закону «О декоммунизации», и в результате полномасштабного вторжения РФ, пишет мэр Первомайского Николай Бакшеев.

Для каждой из пяти улиц предложены три новых названия. В частности, улица Бугайченко может стать Рыночной, Мельничной и Гостиной, улица и переулок Героев Труда — Аграрной/ым, Новаторской/им и Рабочей/им, а улица и переулок Гагарина — Летной/ым, Космической/им, Апрельской/им.

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Голосование будет проходить в течение пяти дней на ресурсах горсовета в Telegram и Viber.

«Пожалуйста, не игнорируйте данный опрос, потому что для нас важно ваше мнение», — пишет Бакшеев.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 14:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Первомайской громаде Харьковской области местных жителей призывают принять участие в выборе новых названий для ряда улиц, которые планируется переименовать.".