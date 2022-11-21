У місті на Харківщині попрощаються з вулицею Гагаріна: стартувало опитування

У Первомайській громаді Харківської області місцевих мешканців закликають взяти участь у виборі нових назв для низки вулиць, які планується перейменувати.

Необхідність перейменування виникла у зв’язку із запитом патріотично налаштованої громади, згідно із законом “Про декомунізацію”, та внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, пише мер Первомайського Микола Бакшеєв.

Для кожної з п’яти вулиць запропоновано три нові назви. Зокрема, вулиця Бугайченка може стати Ринковою, Млинною та Гостинною, вулиця та провулок Героїв Праці – Аграрною/им, Новаторською/им та Робочою/им, а вулиця та провулок Гагаріна – Льотною/им, Космічною/им, Квітневою/им.

Голосування проходитиме протягом п’яти днів на ресурсах міськради в Telegram та Viber .

“Будь ласка, не ігноруйте це опитування, тому що для нас важлива ваша думка”, – пише Бакшеєв.