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В поселке под Харьковом потерялись два маленьких ребенка (фото)

Происшествия 11:44   22.11.2022
Оксана Горун
В поселке под Харьковом потерялись два маленьких ребенка (фото)

С просьбой найти ребенка к полицейским обратились одна за другой две мамы из Песочина.

Чтобы найти обоих «потеряшек» полиции понадобился всего час. На помощь в поиске пришла система видеонаблюдения, установленная в Песочине.

«С помощью проекта безопасности «Безопасный город» полицейские офицеры Песочинской громады отыскали и вернули маленьких детей их матерям», — сообщили на странице Полицейских офицеров громад Харьковской области в facebook.

В Песочине полицейские нашли потерянного ребенка

Обстоятельства, при которых потерялись дети, в полиции не уточнили. Однако обратились к родителям — быть внимательнее.

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    • «Уважаемые родители, призываем вас следить за своими детьми, чтобы избежать досадных неприятностей и трагических последствий», — предупредили полицейские.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 11:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С просьбой найти ребенка к полицейским обратились одна за другой две мамы из Песочина".