В поселке под Харьковом потерялись два маленьких ребенка (фото)

С просьбой найти ребенка к полицейским обратились одна за другой две мамы из Песочина.

Чтобы найти обоих «потеряшек» полиции понадобился всего час. На помощь в поиске пришла система видеонаблюдения, установленная в Песочине.

«С помощью проекта безопасности «Безопасный город» полицейские офицеры Песочинской громады отыскали и вернули маленьких детей их матерям», — сообщили на странице Полицейских офицеров громад Харьковской области в facebook.

Обстоятельства, при которых потерялись дети, в полиции не уточнили. Однако обратились к родителям — быть внимательнее.

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«Уважаемые родители, призываем вас следить за своими детьми, чтобы избежать досадных неприятностей и трагических последствий», — предупредили полицейские.