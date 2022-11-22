В поселке под Харьковом потерялись два маленьких ребенка (фото)
С просьбой найти ребенка к полицейским обратились одна за другой две мамы из Песочина.
Чтобы найти обоих «потеряшек» полиции понадобился всего час. На помощь в поиске пришла система видеонаблюдения, установленная в Песочине.
«С помощью проекта безопасности «Безопасный город» полицейские офицеры Песочинской громады отыскали и вернули маленьких детей их матерям», — сообщили на странице Полицейских офицеров громад Харьковской области в facebook.
Обстоятельства, при которых потерялись дети, в полиции не уточнили. Однако обратились к родителям — быть внимательнее.
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«Уважаемые родители, призываем вас следить за своими детьми, чтобы избежать досадных неприятностей и трагических последствий», — предупредили полицейские.
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 11:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С просьбой найти ребенка к полицейским обратились одна за другой две мамы из Песочина".