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У селищі під Харковом загубилися дві маленькі дитини (фото)

Події 11:44   22.11.2022
Оксана Горун
У селищі під Харковом загубилися дві маленькі дитини (фото)

З проханням знайти дитину до поліцейських звернулися одна за одною дві мами з Пісочина.

Щоб знайти обидві “втрати” поліції знадобилася всього година. На допомогу в пошуку прийшла система відеоспостереження, встановлена ​​в Пісочині.

“За допомогою проєкту безпеки “Безпечне місто” поліцейські офіцери Пісочинської громади відшукали та повернули маленьких дітей їхнім матерям”, – повідомили на сторінці Поліцейських офіцерів громад Харківської області у фейсбуці.

У Пісочині поліцейські знайшли втрачену дитину

Обставини, за яких загубилися діти, в поліції не уточнили. Проте звернулися до батьків – бути уважнішими.

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    • “Шановні батьки, закликаємо вас стежити за своїми дітьми, щоб уникнути прикрих неприємностей та трагічних наслідків”, – попередили поліцейські.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 11:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З проханням знайти дитину до поліцейських звернулися одна за одною дві мами з Пісочина".