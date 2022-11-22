У селищі під Харковом загубилися дві маленькі дитини (фото)
З проханням знайти дитину до поліцейських звернулися одна за одною дві мами з Пісочина.
Щоб знайти обидві “втрати” поліції знадобилася всього година. На допомогу в пошуку прийшла система відеоспостереження, встановлена в Пісочині.
“За допомогою проєкту безпеки “Безпечне місто” поліцейські офіцери Пісочинської громади відшукали та повернули маленьких дітей їхнім матерям”, – повідомили на сторінці Поліцейських офіцерів громад Харківської області у фейсбуці.
Обставини, за яких загубилися діти, в поліції не уточнили. Проте звернулися до батьків – бути уважнішими.
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“Шановні батьки, закликаємо вас стежити за своїми дітьми, щоб уникнути прикрих неприємностей та трагічних наслідків”, – попередили поліцейські.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 11:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З проханням знайти дитину до поліцейських звернулися одна за одною дві мами з Пісочина".