У селищі під Харковом загубилися дві маленькі дитини (фото)

З проханням знайти дитину до поліцейських звернулися одна за одною дві мами з Пісочина.

Щоб знайти обидві “втрати” поліції знадобилася всього година. На допомогу в пошуку прийшла система відеоспостереження, встановлена ​​в Пісочині.

“За допомогою проєкту безпеки “Безпечне місто” поліцейські офіцери Пісочинської громади відшукали та повернули маленьких дітей їхнім матерям”, – повідомили на сторінці Поліцейських офіцерів громад Харківської області у фейсбуці.

Обставини, за яких загубилися діти, в поліції не уточнили. Проте звернулися до батьків – бути уважнішими.

“Шановні батьки, закликаємо вас стежити за своїми дітьми, щоб уникнути прикрих неприємностей та трагічних наслідків”, – попередили поліцейські.