Зеленский об обстреле Купянска: государство-террорист воюет против гражданских
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал два обстрела Украины, приведших к человеческим жертвам: в Купянске и Запорожье.
«Государство-террорист продолжает воевать против гражданских людей и объектов», — заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что в Купянске оккупанты обстреляли жилую многоэтажку и поликлинику. Погибли двое человек, еще один — в больнице. В Запорожской области под ударом оказалась Вольнянськая больница. Там погиб новорожденный младенец, ранена женщина.
«Враг снова решил попытаться террором и убийствами добиться того, чего уже девятый месяц не может и не сможет добиться. А будет только отвечать за все зло, которое принес в нашу страну», — подчеркнул Президент Украины.
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Напомним, удар по Купянску российские оккупанты нанесли около 7:40 утра 23 ноября. Погибли люди, которые находились на улице в момент обстрела.
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 09:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал два обстрела Украины, приведших к человеческим жертвам: в Купянске и Запорожье".