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Зеленський про обстріл Куп’янська: держава-терорист воює проти цивільних

Події 09:34   23.11.2022
Оксана Горун
Зеленський про обстріл Куп’янська: держава-терорист воює проти цивільних

Президент України Володимир Зеленський прокоментував два обстріли України, які призвели до людських жертв: у Куп’янську та Запоріжжі.

“Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних людей та об’єктів”, – заявив Зеленський.

Він наголосив, що в Куп’янську окупанти обстріляли житлову багатоповерхівку та поліклініку. Загинули двоє людей, ще одна – в лікарні. На Запоріжжі під ударом опинилася Вільнянська лікарня. Там загинуло новонароджене немовля, поранено жінку.

“Ворог знову вирішив спробувати терором і вбивствами досягти того, чого вже дев’ятий місяць не може і не зможе досягти. А буде лише відповідати за все зло, яке приніс у нашу країну”, – наголосив Президент України.

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    • Нагадаємо, удару по Куп’янську російські окупанти завдали близько 7:40 ранку 23 листопада. Загинули люди, які перебували на вулиці в момент обстрілу.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «Зеленський про обстріл Куп’янська: держава-терорист воює проти цивільних»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 09:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський прокоментував два обстріли України, які призвели до людських жертв: у Куп’янську та Запоріжжі".