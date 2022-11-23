Зеленський про обстріл Куп’янська: держава-терорист воює проти цивільних
Президент України Володимир Зеленський прокоментував два обстріли України, які призвели до людських жертв: у Куп’янську та Запоріжжі.
“Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних людей та об’єктів”, – заявив Зеленський.
Він наголосив, що в Куп’янську окупанти обстріляли житлову багатоповерхівку та поліклініку. Загинули двоє людей, ще одна – в лікарні. На Запоріжжі під ударом опинилася Вільнянська лікарня. Там загинуло новонароджене немовля, поранено жінку.
“Ворог знову вирішив спробувати терором і вбивствами досягти того, чого вже дев’ятий місяць не може і не зможе досягти. А буде лише відповідати за все зло, яке приніс у нашу країну”, – наголосив Президент України.
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Нагадаємо, удару по Куп’янську російські окупанти завдали близько 7:40 ранку 23 листопада. Загинули люди, які перебували на вулиці в момент обстрілу.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 09:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський прокоментував два обстріли України, які призвели до людських жертв: у Куп’янську та Запоріжжі".