Зеленський про обстріл Куп’янська: держава-терорист воює проти цивільних

Президент України Володимир Зеленський прокоментував два обстріли України, які призвели до людських жертв: у Куп’янську та Запоріжжі.

“Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних людей та об’єктів”, – заявив Зеленський.

Він наголосив, що в Куп’янську окупанти обстріляли житлову багатоповерхівку та поліклініку. Загинули двоє людей, ще одна – в лікарні. На Запоріжжі під ударом опинилася Вільнянська лікарня. Там загинуло новонароджене немовля, поранено жінку.

“Ворог знову вирішив спробувати терором і вбивствами досягти того, чого вже дев’ятий місяць не може і не зможе досягти. А буде лише відповідати за все зло, яке приніс у нашу країну”, – наголосив Президент України.

Нагадаємо, удару по Куп’янську російські окупанти завдали близько 7:40 ранку 23 листопада. Загинули люди, які перебували на вулиці в момент обстрілу.