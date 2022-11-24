ГСЧС Харьковщины получила 10 дизельных генераторов (видео)

Генераторы спасатели ГСЧС будут использовать, чтобы помочь ликвидировать ЧП из-за отключений света.

10 дизельных генераторов харьковским спасателям передали при поддержке Красного Креста, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Эти генераторы крайне необходимы в сегодняшних реалиях для обеспечения населения, а также критической инфраструктуры, жизнедеятельности Харькова и Харьковского региона. Чтобы мы могли оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в результате обстрелов, повреждения энергосистем, и обеспечить функционирование как наших служб, так и согреть харьковчан и жителей Харьковской области», — пояснил заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Хаьковской области Анатолий Торяник.

Мощность каждого из генераторов — 100 кВт.