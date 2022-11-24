Live
  • Четверг 24.11.2022
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.75
    • 🟢

ГСЧС Харьковщины получила 10 дизельных генераторов (видео)

Общество 14:05   24.11.2022
Оксана Горун
ГСЧС Харьковщины получила 10 дизельных генераторов (видео)

Генераторы спасатели ГСЧС будут использовать, чтобы помочь ликвидировать ЧП из-за отключений света.

10 дизельных генераторов харьковским спасателям передали при поддержке Красного Креста, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Эти генераторы крайне необходимы в сегодняшних реалиях для обеспечения населения, а также критической инфраструктуры, жизнедеятельности Харькова и Харьковского региона. Чтобы мы могли оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в результате обстрелов, повреждения энергосистем, и обеспечить функционирование как наших служб, так и согреть харьковчан и жителей Харьковской области», — пояснил заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Хаьковской области Анатолий Торяник.

  • Читайте также: ГСЧС Харьковщины получила 10 дизельных генераторов (видео)

    • Мощность каждого из генераторов — 100 кВт.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    09:44
    За сутки в Харьковской области произошло три пожара из-за вражеских обстрелов
    21:00
    Утренний обстрел Купянска: чрезвычайники потушили масштабный пожар (фото)
    08:54
    Смертельное ДТП на Харьковщине: тело женщины вырезали из машины
    08:24
    Под ударом частный сектор: в ГСЧС сообщили о последствиях обстрела Харьковщины
    20:38
    Бойцы ГСЧС разбирают завалы двух девятиэтажек на Салтовке (фото, видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «ГСЧС Харьковщины получила 10 дизельных генераторов (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 14:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генераторы спасатели ГСЧС будут использовать, чтобы помочь ликвидировать ЧП из-за отключений света".