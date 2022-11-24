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ДСНС Харківщини отримала 10 дизельних генераторів (відео)

Суспільство 14:05   24.11.2022
Оксана Горун
ДСНС Харківщини отримала 10 дизельних генераторів (відео)

Генератори рятувальники ДСНС будуть використовувати, щоб допомогти ліквідувати НП через відключення світла.

10 дизельних генераторів харківським рятувальникам передали за підтримки Червоного Хреста, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Ці генератори вкрай необхідні у сьогоднішніх реаліях для забезпечення населення, а також критичної інфраструктури, життєдіяльності Харкова та Харківського регіону. Щоб ми могли оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути внаслідок обстрілів, пошкодження енергосистем та забезпечити функціонування як наших служб, так і зігріти харків’ян та мешканців Харківської області”, – пояснив заступник начальника ГУ ДСНС України в Хаківській області Анатолій Торяник.

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    • Потужність кожного з генераторів – 100 кВт.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 14:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генератори рятувальники ДСНС будуть використовувати, щоб допомогти ліквідувати НП через відключення світла".