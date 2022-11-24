ДСНС Харківщини отримала 10 дизельних генераторів (відео)

Генератори рятувальники ДСНС будуть використовувати, щоб допомогти ліквідувати НП через відключення світла.

10 дизельних генераторів харківським рятувальникам передали за підтримки Червоного Хреста, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Ці генератори вкрай необхідні у сьогоднішніх реаліях для забезпечення населення, а також критичної інфраструктури, життєдіяльності Харкова та Харківського регіону. Щоб ми могли оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути внаслідок обстрілів, пошкодження енергосистем та забезпечити функціонування як наших служб, так і зігріти харків’ян та мешканців Харківської області”, – пояснив заступник начальника ГУ ДСНС України в Хаківській області Анатолій Торяник.

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Потужність кожного з генераторів – 100 кВт.