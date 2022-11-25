Источники из РФ сообщают о концентрации ВСУ на Харьковщине для атаки — ISW

Институт изучения войны (ISW) проанализировал ситуацию на фронте вблизи Харьковской области по состоянию на 23 ноября.

Цитируя сообщения российских источников, американские аналитики отметили активность Сил обороны на севере Луганской области, граничащем с Харьковщиной.

«Российские источники утверждали, что 23 ноября украинские силы продолжали контрнаступательные действия в направлениях Сватово и Кременная», — сообщили в сводке ISW.

Российские источники регулярно сообщают о различных якобы попытках ВСУ вести контрнаступление на отдельных участках фронта, однако к таким заявлениям следует относиться критично. Часто их цель — затем присвоить российской армии несуществующую победу при «отражении атаки».

Также аналитики выделили заявления российских источников о концентрации Сил обороны на Харьковщине.

«Российский источник заявил, что украинские силы концентрируют силы в Харьковской области в рамках подготовки к возможному крупному наступлению на Сватово. ISW не оценивает заявления о будущих украинских операциях», — отметили в Институте изучения войны.

Аналитики сообщили, что 23 ноября российские войска провели ограниченные контратаки, направленные на сдерживание действий украинских сил в Харьковской и Луганской областях. Украинские силы нейтрализовали российскую ДРГ в 47 км к северо-востоку от Харькова в районе Старицы и отразили атаку российских войск в 12 км к югу от Кременной в районе Белогоровки. А также продолжали наносить удары по скоплениям российских войск и материально-техническому обеспечению в Луганской области.

«23 ноября Генштаб Украины сообщил, что в предыдущие дни украинские силы нанесли удар по нескольким скоплениям российской живой силы и техники, а также уничтожили склад российских боеприпасов в Луганской области. Генштаб Украины сообщил, что в результате ударов украинские силы убили около 50 российских военнослужащих и до 50 ранили», — процитировали данные Генштаба ВСУ американские военные аналитики.

Напомним, ранее координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщал о том, что есть признаки подготовки наступления армии РФ на освобожденные территории Харьковщины.