Джерела з РФ повідомляють про концентрацію ЗСУ на Харківщині для атаки – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував ситуацію на фронті поблизу Харківської області на 23 листопада.

Цитуючи повідомлення російських джерел, американські аналітики відзначили активність Сил оборони на півночі Луганської області, що межує з Харківщиною.

“Російські джерела стверджували, що 23 листопада українські сили продовжували контрнаступальні дії у напрямах Сватового та Кремінної”, – повідомили у зведенні ISW.

Російські джерела регулярно повідомляють про різні нібито спроби ЗСУ вести контрнаступ на окремих ділянках фронту, проте до таких заяв слід ставитись критично. Часто їхня мета – потім привласнити російській армії неіснуючу перемогу при “відбитті атаки”.

Також аналітики виділили заяви російських джерел щодо концентрації Сил оборони на Харківщині.

“Російське джерело заявило, що українські сили концентрують сили в Харківській області в рамках підготовки до можливого великого наступу на Сватове. ISW не оцінює заяви про майбутні українські операції”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Аналітики повідомили, що 23 листопада російські війська провели обмежені контратаки, спрямовані на стримування дій українських сил у Харківській та Луганській областях. Українські сили нейтралізували російську ДРГ за 47 км на північний схід від Харкова в районі Стариці та відбили атаку російських військ за 12 км на південь від Кремінної в районі Білогорівки. А також продовжували завдавати ударів по скупченням російських військ та матеріально-технічному забезпеченню в Луганській області.

“23 листопада Генштаб України повідомив, що в попередні дні українські сили завдали удару по кількох скупченнях російської живої сили та техніки, а також знищили склад російських боєприпасів у Луганській області. Генштаб України повідомив, що внаслідок ударів українські сили вбили близько 50 російських військовослужбовців і до 50 поранили”, – процитували дані Генштабу ЗСУ американські військові аналітики.

Нагадаємо, раніше координатор групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомляв, що є ознаки підготовки наступу армії РФ на звільнені території Харківщини.