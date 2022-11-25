Live
  • Пятница 25.11.2022
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.07
    • 🟢

Облачно, дождь: прогноз погоды на выходные в Харькове

Общество 21:23   25.11.2022
Елена Нагорная
Облачно, дождь: прогноз погоды на выходные в Харькове Фото: Василий Голосный

В эти выходные, 26 и 27 ноября, в Харькове ожидается облачная погода, в воскресенье будет дождливо, возможен мокрый снег.

В субботу, как сообщают в Укргидрометцентре, небо будет скрыто тучами, без существенных осадков, столбики термометров и днем, и ночью будут показывать 2-4 градуса выше нуля.

В ночь на воскресенье ожидаются дождь и мокрый снег, дождь будет идти и днем. Температура — от 0 до +4.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:31
«Коты войны»: в Харькове волонтеры ищут хозяев для сотен мурлык
19:47
В метро Харькова сократили интервалы движения поездов — Терехов
19:04
«Пункти незламності» откроются, если света нет более суток — ГСЧС Харьковщины
18:30
На Купянщине враг обороняет захваченные рубежи и ведет обстрелы — Генштаб
18:19
Враг ударил ракетами С-300 по Чугуевскому району — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Облачно, дождь: прогноз погоды на выходные в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 21:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эти выходные, 26 и 27 ноября, в Харькове ожидается облачная погода, в воскресенье будет дождливо, возможен мокрый снег.".