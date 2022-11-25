Облачно, дождь: прогноз погоды на выходные в Харькове

В эти выходные, 26 и 27 ноября, в Харькове ожидается облачная погода, в воскресенье будет дождливо, возможен мокрый снег.

В субботу, как сообщают в Укргидрометцентре, небо будет скрыто тучами, без существенных осадков, столбики термометров и днем, и ночью будут показывать 2-4 градуса выше нуля.

В ночь на воскресенье ожидаются дождь и мокрый снег, дождь будет идти и днем. Температура — от 0 до +4.