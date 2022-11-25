Облачно, дождь: прогноз погоды на выходные в Харькове
Фото: Василий Голосный
В эти выходные, 26 и 27 ноября, в Харькове ожидается облачная погода, в воскресенье будет дождливо, возможен мокрый снег.
В субботу, как сообщают в Укргидрометцентре, небо будет скрыто тучами, без существенных осадков, столбики термометров и днем, и ночью будут показывать 2-4 градуса выше нуля.
В ночь на воскресенье ожидаются дождь и мокрый снег, дождь будет идти и днем. Температура — от 0 до +4.
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 21:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эти выходные, 26 и 27 ноября, в Харькове ожидается облачная погода, в воскресенье будет дождливо, возможен мокрый снег.".