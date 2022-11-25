Хмарно, дощ: прогноз погоди на вихідні в Харкові

Цими вихідними, 26 та 27 листопада, у Харкові очікується хмарна погода, у неділю дощитиме, можливий мокрий сніг.

У суботу, як повідомляють в Укргідрометцентрі, небо буде сховане за хмарами, без істотних опадів, стовпчики термометрів і вдень, і вночі показуватимуть 2-4 градуси вище нуля.

У ніч проти неділі очікується дощ та мокрий сніг, дощ йтиме і вдень. Температура – ​​від 0 до +4.