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Хмарно, дощ: прогноз погоди на вихідні в Харкові

Суспільство 21:23   25.11.2022
Елена Нагорная
Хмарно, дощ: прогноз погоди на вихідні в Харкові

Цими вихідними, 26 та 27 листопада, у Харкові очікується хмарна погода, у неділю дощитиме, можливий мокрий сніг.

У суботу, як повідомляють в Укргідрометцентрі, небо буде сховане за хмарами, без істотних опадів, стовпчики термометрів і вдень, і вночі показуватимуть 2-4 градуси вище нуля.

У ніч проти неділі очікується дощ та мокрий сніг, дощ йтиме і вдень. Температура – ​​від 0 до +4.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 21:23;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цими вихідними, 26 та 27 листопада, у Харкові очікується хмарна погода, у неділю дощитиме, можливий мокрий сніг.".