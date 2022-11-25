Хмарно, дощ: прогноз погоди на вихідні в Харкові
Цими вихідними, 26 та 27 листопада, у Харкові очікується хмарна погода, у неділю дощитиме, можливий мокрий сніг.
У суботу, як повідомляють в Укргідрометцентрі, небо буде сховане за хмарами, без істотних опадів, стовпчики термометрів і вдень, і вночі показуватимуть 2-4 градуси вище нуля.
У ніч проти неділі очікується дощ та мокрий сніг, дощ йтиме і вдень. Температура – від 0 до +4.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 21:23;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цими вихідними, 26 та 27 листопада, у Харкові очікується хмарна погода, у неділю дощитиме, можливий мокрий сніг.".