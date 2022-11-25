В Харькове полностью восстановили водоснабжение

В мэрии сообщили, что водоснабжение уже есть в домах всех районов города, где вода исчезла во время блэкаута.

«КП «Харьковводоканал» оперативно завершило работы по восстановлению водоснабжения во всех районах города. По словам заместителя генерального директора по эксплуатации водопроводного хозяйства – директора Комплекса «Харьковводоснабжения» КП «Харьковводоканал» Владлена Волкова, все насосные станции предприятия после возобновления подачи электроэнергии работают в заданном режиме. Сегодня, 25 ноября, водоснабжение абонентов проходит бесперебойно в полном объеме», — проинформировала пресс-служба мэрии.

В случае, если электричество будет отключаться, вода вновь может исчезнуть, предупредили коммунальщики. При возникновении проблем харьковчан просят обращаться по тел: 15-33.