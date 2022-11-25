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У Харкові повністю відновили водопостачання

Суспільство 11:55   25.11.2022
Оксана Горун
У Харкові повністю відновили водопостачання

У мерії повідомили, що водопостачання вже є в будинках усіх районів міста, де вода зникла під час блекауту.

“КП “Харківводоканал” оперативно завершило роботи з відновлення водопостачання у всіх районах міста. За словами заступника генерального директора з експлуатації водопровідного господарства – директора Комплексу “Харківводопостачання” КП “Харківводоканал” Владлена Волкова, всі насосні станції підприємства після відновлення подачі електроенергії працюють . Сьогодні, 25 листопада, водопостачання абонентів відбувається безперебійно в повному обсязі”, – поінформувала пресслужба мерії.

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У випадку, якщо електрика вимикатиметься, вода знову може зникнути, попередили комунальники. У разі проблем харків’ян просять звертатися за тел: 15-33.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 11:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії повідомили, що водопостачання вже є в будинках усіх районів міста, де вода зникла під час блекауту".