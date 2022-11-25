В метро Харькова сократили интервалы движения поездов — Терехов

Интервалы движения поездов в Харьковском метрополитене сейчас составляют до 10 минут, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

«Сейчас транспорт ходит по расписанию, работает метрополитен и наземный электротранспорт. Работают автобусы. Хочу напомнить, что в Харькове весь транспорт бесплатный. Мы расходы взяли на себя, как городская власть, как городской бюджет. Сейчас сократили интервалы поездов по метрополитену. Они ходят с интервалом где-то до 10 минут. Это очень важно, ведь было накопление людей, неудобства для людей», — сказал мэр.

Также он прокомментировал получение Харьковским метрополитеном генератора, его передали подземке благотворители.

«Нам был подарен генератор, который очень нужен в сложные времена, когда, не дай бог, будет блэкаут. Нам все равно придется осуществлять определенные вещи в метрополитене. Я имею в виду систему вентиляции, систему освещения, аварийную доставку поездов. Поэтому этот генератор очень нужен был, и я очень благодарен волонтерам», — отметил Терехов.

Стоит отметить, что последние сообщения, касающиеся интервалов, метрополитен публиковал 1 ноября. Тогда сообщалось, что на всех ветках они составляют 20 минут.