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У метро Харкова скоротили інтервали руху поїздів – Терехов

Суспільство 19:47   25.11.2022
Олена Нагорна
У метро Харкова скоротили інтервали руху поїздів – Терехов

Інтервали руху поїздів у Харківському метрополітені наразі становлять до 10 хвилин, повідомив мер Ігор Терехов в етері національного телемарафону.

“Зараз транспорт ходить за розкладом, працює метрополітен і наземний електротранспорт. Працюють автобуси. Хочу нагадати, що в Харкові весь транспорт безкоштовний. Ми витрати взяли на себе, як міська влада, як міський бюджет. Зараз скоротили інтервали поїздів по метрополітену. Вони ходять з інтервалом десь до 10 хвилин. Це дуже важливо, адже було накопичення людей, незручності для людей”, – сказав мер.

Також він прокоментував отримання Харківським метрополітеном генератора, його передали підземці благодійники.

“Нам було подаровано генератор, який дуже потрібен у складні часи, коли, не дай боже, буде блекаут. Нам все одно доведеться здійснювати певні речі в метрополітені. Я маю на увазі систему вентиляції, систему освітлення, аварійну доставку потягів. Тому цей генератор дуже потрібен був, і я дуже вдячний волонтерам”, – зазначив Терехов.

Варто зазначити, що останні дописи щодо інтервалів метрополітен публікував 1 листопада. Тоді повідомлялося, що на всіх гілках вони становлять 20 хвилин.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 19:47;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інтервали руху поїздів у Харківському метрополітені наразі становлять до 10 хвилин, повідомив мер Ігор Терехов в етері національного телемарафону.".