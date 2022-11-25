У метро Харкова скоротили інтервали руху поїздів – Терехов
Інтервали руху поїздів у Харківському метрополітені наразі становлять до 10 хвилин, повідомив мер Ігор Терехов в етері національного телемарафону.
“Зараз транспорт ходить за розкладом, працює метрополітен і наземний електротранспорт. Працюють автобуси. Хочу нагадати, що в Харкові весь транспорт безкоштовний. Ми витрати взяли на себе, як міська влада, як міський бюджет. Зараз скоротили інтервали поїздів по метрополітену. Вони ходять з інтервалом десь до 10 хвилин. Це дуже важливо, адже було накопичення людей, незручності для людей”, – сказав мер.
Також він прокоментував отримання Харківським метрополітеном генератора, його передали підземці благодійники.
“Нам було подаровано генератор, який дуже потрібен у складні часи, коли, не дай боже, буде блекаут. Нам все одно доведеться здійснювати певні речі в метрополітені. Я маю на увазі систему вентиляції, систему освітлення, аварійну доставку потягів. Тому цей генератор дуже потрібен був, і я дуже вдячний волонтерам”, – зазначив Терехов.
Варто зазначити, що останні дописи щодо інтервалів метрополітен публікував 1 листопада. Тоді повідомлялося, що на всіх гілках вони становлять 20 хвилин.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 19:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інтервали руху поїздів у Харківському метрополітені наразі становлять до 10 хвилин, повідомив мер Ігор Терехов в етері національного телемарафону.".