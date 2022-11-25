Звал путина. На Харьковщине в Мерефе разоблачили очередного любителя рф
36-летний мужчина звал путина и разрисовал вражескими лозунгами здание возле вокзала в Мерефе, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Прокуроры разоблачили очередного поклонника «русского мира».
В апреле этого года 36-летний мужчина приехал в Мерефу Харьковского района. И на здании у железнодорожного вокзала он изобразил краской надписи «Украина не нация! Путин помоги!».
Своими действиями коллаборант призвал в публичных местах поддерживать преступления страны-агрессора.
Харьковская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 36-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 16:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "36-летний мужчина звал путина и разрисовал вражескими лозунгами здание возле вокзала в Мерефе, сообщает Харьковская областная прокуратура.".