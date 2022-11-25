Кликав путіна. На Харківщині в Мерефі викрили чергового любителя рф

36-річний чоловік кликав путіна і розмалював ворожими гаслами будівлю біля вокзалу в Мерефі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори викрили чергового прихильника «руського миру».

У квітні цього року 36-річний чоловік приїхав до Мерефи Харківського району. І на будівлі біля залізничного вокзалу він намалював фарбою написи «Украина не нация! Путин помоги!».

Своїми діями колаборант закликав у публічних місцях підтримувати злочини країни-агресора.

Харківська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 36-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).