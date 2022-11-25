Live
  • П’ятниця 25.11.2022
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.07
    • 🟢

Кликав путіна. На Харківщині в Мерефі викрили чергового любителя рф

Суспільство 16:56   25.11.2022
Оксана Якушко
Кликав путіна. На Харківщині в Мерефі викрили чергового любителя рф

36-річний чоловік кликав путіна і розмалював ворожими гаслами будівлю біля вокзалу в Мерефі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори викрили чергового прихильника «руського миру».

У квітні цього року 36-річний чоловік приїхав до Мерефи Харківського району. І на будівлі біля залізничного вокзалу він намалював фарбою написи «Украина не нация! Путин помоги!».

Своїми діями колаборант закликав у публічних місцях підтримувати злочини країни-агресора.

Харківська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 36-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Читайте також:  «Дякую росії!» На Харківщині викрили чергового колаборанта-полісмена

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

11:37
На Харківщині жінка добровільно повернулася в окупацію співпрацювати з рф
14:24
Колаборант з Хотомлі на Харківщині возив харчі на російські блокпости
19:07
У Мерефі хочуть купити технічну сіль за вдвічі завищеними цінами – ХАЦ
16:01
СБУ: На Харківщині СБУ керівники Укрзалізниці допомагали вивозити зерно в рф
13:01
На Харківщині рашисти вдарили ракетами С-300 по школі та житлових будинках

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Кликав путіна. На Харківщині в Мерефі викрили чергового любителя рф»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 16:56;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "36-річний чоловік кликав путіна і розмалював ворожими гаслами будівлю біля вокзалу в Мерефі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".