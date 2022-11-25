Кликав путіна. На Харківщині в Мерефі викрили чергового любителя рф
36-річний чоловік кликав путіна і розмалював ворожими гаслами будівлю біля вокзалу в Мерефі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Прокурори викрили чергового прихильника «руського миру».
У квітні цього року 36-річний чоловік приїхав до Мерефи Харківського району. І на будівлі біля залізничного вокзалу він намалював фарбою написи «Украина не нация! Путин помоги!».
Своїми діями колаборант закликав у публічних місцях підтримувати злочини країни-агресора.
Харківська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 36-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 16:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "36-річний чоловік кликав путіна і розмалював ворожими гаслами будівлю біля вокзалу в Мерефі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".