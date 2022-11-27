На Харьковщине медики спасли пациента, у которого случилась клиническая смерть
Фото: КНП ХОР «Центр ЭМП и МК»
Реанимировали и привезли в больницу — медики «скорой» вернули к жизни мужчину, которого разбил инсульт.
Причиной клинической смерти 73-летнего жителя Валковского района стал геморрагический инсульт.
«На момент прибытия бригады ЭМД 1702 в составе фельдшера Анатолия Наугжемиса, медсестры Юлии Фесенко и водителя Вячеслава Салацкого мужчина находился уже без сознания, в состоянии клинической смерти. Благодаря высокопрофессиональным и оперативным действиям работников Центра мужчина был «возвращен» к жизни и живым госпитализирован в лечебное учреждение», — сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Читайте также: «Скорая» в Харькове спасла жизнь 65-летней женщине
Напомним, на днях полицейские в Харькове спасли мужчину, который хотел покончить с собой и угрожал выпрыгнуть из окна.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине медики спасли пациента, у которого случилась клиническая смерть»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 15:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Реанимировали и привезли в больницу — медики «скорой» вернули к жизни мужчину, которого разбил инсульт".