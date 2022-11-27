На Харьковщине медики спасли пациента, у которого случилась клиническая смерть

Реанимировали и привезли в больницу — медики «скорой» вернули к жизни мужчину, которого разбил инсульт.

Причиной клинической смерти 73-летнего жителя Валковского района стал геморрагический инсульт.

«На момент прибытия бригады ЭМД 1702 в составе фельдшера Анатолия Наугжемиса, медсестры Юлии Фесенко и водителя Вячеслава Салацкого мужчина находился уже без сознания, в состоянии клинической смерти. Благодаря высокопрофессиональным и оперативным действиям работников Центра мужчина был «возвращен» к жизни и живым госпитализирован в лечебное учреждение», — сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Напомним, на днях полицейские в Харькове спасли мужчину, который хотел покончить с собой и угрожал выпрыгнуть из окна.