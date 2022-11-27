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На Харьковщине медики спасли пациента, у которого случилась клиническая смерть

Общество 15:17   27.11.2022
Оксана Горун
На Харьковщине медики спасли пациента, у которого случилась клиническая смерть Фото: КНП ХОР «Центр ЭМП и МК»

Реанимировали и привезли в больницу — медики «скорой» вернули к жизни мужчину, которого разбил инсульт.

Причиной клинической смерти 73-летнего жителя Валковского района стал геморрагический инсульт.

«На момент прибытия бригады ЭМД 1702 в составе фельдшера Анатолия Наугжемиса, медсестры Юлии Фесенко и водителя Вячеслава Салацкого мужчина находился уже без сознания, в состоянии клинической смерти. Благодаря высокопрофессиональным и оперативным действиям работников Центра мужчина был «возвращен» к жизни и живым госпитализирован в лечебное учреждение», — сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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    • Напомним, на днях полицейские в Харькове спасли мужчину, который хотел покончить с собой и угрожал выпрыгнуть из окна.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 15:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Реанимировали и привезли в больницу — медики «скорой» вернули к жизни мужчину, которого разбил инсульт".