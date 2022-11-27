На Харківщині медики врятували пацієнта, у якого сталася клінічна смерть

Реанімували та привезли до лікарні – медики “швидкої” повернули до життя чоловіка, якого розбив інсульт.

Причиною клінічної смерті 73-річного мешканця Валківського району став геморагічний інсульт.

“На момент прибуття бригади ЕМД 1702 у складі фельдшера Анатолія Наугжеміса, медсестри Юлії Фесенко та водія В‘ячеслава Салацького, чоловік знаходився вже без свідомості, у стані клінічної смерті. Завдяки високопрофесійним та оперативним діям працівників Центру чоловіка було “повернуто” до життя та живим шпиталізовано до лікувального закладу”, – повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Нагадаємо, днями поліцейські в Харкові врятували чоловіка, який хотів накласти на себе руки і погрожував вистрибнути з вікна.