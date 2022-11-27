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На Харківщині медики врятували пацієнта, у якого сталася клінічна смерть

Суспільство 15:17   27.11.2022
Оксана Горун
На Харківщині медики врятували пацієнта, у якого сталася клінічна смерть Фото: КНП ХОР “Центр ЕМД і МК”

Реанімували та привезли до лікарні – медики “швидкої” повернули до життя чоловіка, якого розбив інсульт.

Причиною клінічної смерті 73-річного мешканця Валківського району став геморагічний інсульт.

“На момент прибуття бригади ЕМД 1702 у складі фельдшера Анатолія Наугжеміса, медсестри Юлії Фесенко та водія В‘ячеслава Салацького, чоловік знаходився вже без свідомості, у стані клінічної смерті. Завдяки високопрофесійним та оперативним діям працівників Центру чоловіка було “повернуто” до життя та живим шпиталізовано до лікувального закладу”, – повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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    • Нагадаємо, днями поліцейські в Харкові врятували чоловіка, який хотів накласти на себе руки і погрожував вистрибнути з вікна.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Ви читали новину: «На Харківщині медики врятували пацієнта, у якого сталася клінічна смерть»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 15:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Реанімували та привезли до лікарні – медики “швидкої” повернули до життя чоловіка, якого розбив інсульт".