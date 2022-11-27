В Боровой «скорая» будет «рассекать» на Toyota Land Cruiser J78 (фото)
Автомобиль Toyota повышенной проходимости получило Боровское отделение Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Руководство Боровской громады сообщило, что автомобиль предоставила украинско-швейцарская компания Free Ukraine при содействии руководства КНП Харьковского облсовета «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».
«Благодарим руководителя областного Центра ЭМ и МК Виктора Забашту и европейских партнеров за помощь и поддержку Боровской громады», — написали в telegram Боровской громады.
Ранее в Боровой установили модульный дом, в котором временно будет находиться местное отделение «скорой». Сооружение находится во дворе Боровской центральной больницы.
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Напомним, «скорые» в Харьковской области продолжали работать и на временно оккупированных территориях. Они поддерживали коммуникацию с руководством в Харькове и получали украинскую зарплату.
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 22:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автомобиль Toyota повышенной проходимости получило Боровское отделение Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".