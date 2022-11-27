У Боровій “швидка” “розсікатиме” на Toyota Land Cruiser J78 (фото)

Автомобіль Toyota підвищеної прохідності отримало Борівське відділення Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Керівництво Борівської громади повідомило, що автомобіль надала українсько-швейцарська компанія Free Ukraine за сприяння керівництва КНП Харківської облради “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.

“Дякую керівнику обласного Центру ЕМ та МК Віктору Забашті та європейським партнерам за допомогу та підтримку Борівської громади”, – написали в телеграмі Боровської громади.

Раніше в Боровій встановили модульний будинок, у якому тимчасово перебуватиме місцеве відділення “швидкої”. Споруда знаходиться у дворі Борівської центральної лікарні.

Нагадаємо, “швидкі” в Харківській області продовжували працювати й на тимчасово окупованих територіях. Вони підтримували комунікацію з керівництвом у Харкові та отримували українську зарплату.