Live
  • Понедельник 28.11.2022
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.96
    • 🔴

Как сохранить продукты, если пропадает электроэнергия — советы харьковчанам

Общество 21:29   28.11.2022
Елена Нагорная
Как сохранить продукты, если пропадает электроэнергия — советы харьковчанам

Температура в холодильнике должна быть ниже +4, а в морозилке —  не выше -4. В Министерстве здравоохранения подготовили рекомендации украинцам, которые длительное время остаются без электроэнергии, — как сохранить продукты.

— Если держать дверцы холодильника и морозильной камеры закрытыми, то при отсутствии электроэнергии продукты не начнут портиться до 4 часов в холодильнике и до 48 часов в полной морозилке (24 часов — в полупустой).

— Если света нет более 4 часов, в холодильник можно положить лед, чтобы поддерживать указанную температуру. Для этого его нужно заранее подготовить — заморозить контейнеры с водой или купить сухой или блочный лед.

— Проверяйте температуру продуктов, хранящихся в морозилке или в холодильнике с дополнительным источником холода. Вы можете безопасно повторно заморозить или приготовить замороженные продукты, которые все еще содержат ледовые кристаллы или имеют температуру +4 градуса или ниже.

— Попробуйте сделать запас продуктов, не требующих особых условий хранения (хлеб, печенье, бублики, консервы и т.д.). При этом отдавайте предпочтение продуктам с минимальным количеством соли (рекомендуется не более 0,3 г соли на 100 г продукта) и сахаров (не более 10 г на 100 г продукта).

— Старайтесь готовить блюда в небольшом количестве, чтобы не хранить их длительное время.

— Покупая продукты, отдавайте предпочтение тем, которые менее всего теряют качество без холодильника.

— Продукты также можно хранить в термосумке, в погребе или подвале и на балконе, если за окном минусовая температура.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

16:23
Синегубов: 84 тонны продуктов передали жителям Харьковщины
13:03
Синегубов: Громады Харьковщины получают продукты, генераторы и стройматериалы
12:34
Продукты и одеяла: более 300 тонн гумпомощи получили на Харьковщине
20:55
ОП: Харьковщина на 100% со светом, Терехов: практически весь Харьков
12:26
В Харькове подешевели сезонные овощи и фрукты – мэрия

  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Как сохранить продукты, если пропадает электроэнергия — советы харьковчанам»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 21:29;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Температура в холодильнике должна быть ниже +4, а в морозилке —  не выше -4. В Министерстве здравоохранения подготовили рекомендации украинцам, которые длительное время остаются без электроэнергии, — как сохранить продукты.".