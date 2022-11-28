Как сохранить продукты, если пропадает электроэнергия — советы харьковчанам

Температура в холодильнике должна быть ниже +4, а в морозилке — не выше -4. В Министерстве здравоохранения подготовили рекомендации украинцам, которые длительное время остаются без электроэнергии, — как сохранить продукты.

— Если держать дверцы холодильника и морозильной камеры закрытыми, то при отсутствии электроэнергии продукты не начнут портиться до 4 часов в холодильнике и до 48 часов в полной морозилке (24 часов — в полупустой).

— Если света нет более 4 часов, в холодильник можно положить лед, чтобы поддерживать указанную температуру. Для этого его нужно заранее подготовить — заморозить контейнеры с водой или купить сухой или блочный лед.

— Проверяйте температуру продуктов, хранящихся в морозилке или в холодильнике с дополнительным источником холода. Вы можете безопасно повторно заморозить или приготовить замороженные продукты, которые все еще содержат ледовые кристаллы или имеют температуру +4 градуса или ниже.

— Попробуйте сделать запас продуктов, не требующих особых условий хранения (хлеб, печенье, бублики, консервы и т.д.). При этом отдавайте предпочтение продуктам с минимальным количеством соли (рекомендуется не более 0,3 г соли на 100 г продукта) и сахаров (не более 10 г на 100 г продукта).

— Старайтесь готовить блюда в небольшом количестве, чтобы не хранить их длительное время.

— Покупая продукты, отдавайте предпочтение тем, которые менее всего теряют качество без холодильника.

— Продукты также можно хранить в термосумке, в погребе или подвале и на балконе, если за окном минусовая температура.