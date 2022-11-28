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Як зберегти продукти, якщо зникає електроенергія – поради харків’янам

Суспільство 21:29   28.11.2022
Олена Нагорна
Як зберегти продукти, якщо зникає електроенергія – поради харків’янам

Температура в холодильнику повинна бути нижчою за +4, а в морозилці – не вище -4. У Міністерстві охорони здоров’я підготували рекомендації українцям, які тривалий час залишаються без електроенергії, – як зберегти продукти.

– Якщо тримати дверцята холодильника та морозильної камери закритими, то за відсутності електроенергії продукти не почнуть псуватися до 4 годин у холодильнику та до 48 годин у повній морозилці (24 години – у напівпорожній).

– Якщо світла немає більше 4 годин, у холодильник можна покласти кригу, щоб підтримувати вказану температуру. Для цього її потрібно заздалегідь підготувати – заморозити контейнери з водою або купити сухий чи блоковий лід.

– Перевіряйте температуру продуктів, що зберігаються в морозилці або холодильнику з додатковим джерелом холоду. Ви можете безпечно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру +4 градуси або нижче.

– Спробуйте зробити запас продуктів, які не потребують особливих умов зберігання (хліб, печиво, бублики, консерви тощо). При цьому віддавайте перевагу продуктам із мінімальною кількістю солі (рекомендується не більше 0,3 г солі на 100 г продукту) та цукрів (не більше 10 г на 100 г продукту).

– Намагайтеся готувати страви у невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час.

– Купуючи продукти, віддавайте перевагу тим, які найменше втрачають якість без холодильника.

– Продукти також можна зберігати в термосумці, у погребі або підвалі та на балконі, якщо за вікном мінусова температура.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 21:29;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Температура в холодильнику повинна бути нижчою за +4, а в морозилці – не вище -4. У Міністерстві охорони здоров’я підготували рекомендації українцям, які тривалий час залишаються без електроенергії, – як зберегти продукти.".