Як зберегти продукти, якщо зникає електроенергія – поради харків’янам

Температура в холодильнику повинна бути нижчою за +4, а в морозилці – не вище -4. У Міністерстві охорони здоров’я підготували рекомендації українцям, які тривалий час залишаються без електроенергії, – як зберегти продукти.

– Якщо тримати дверцята холодильника та морозильної камери закритими, то за відсутності електроенергії продукти не почнуть псуватися до 4 годин у холодильнику та до 48 годин у повній морозилці (24 години – у напівпорожній).

– Якщо світла немає більше 4 годин, у холодильник можна покласти кригу, щоб підтримувати вказану температуру. Для цього її потрібно заздалегідь підготувати – заморозити контейнери з водою або купити сухий чи блоковий лід.

– Перевіряйте температуру продуктів, що зберігаються в морозилці або холодильнику з додатковим джерелом холоду. Ви можете безпечно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру +4 градуси або нижче.

– Спробуйте зробити запас продуктів, які не потребують особливих умов зберігання (хліб, печиво, бублики, консерви тощо). При цьому віддавайте перевагу продуктам із мінімальною кількістю солі (рекомендується не більше 0,3 г солі на 100 г продукту) та цукрів (не більше 10 г на 100 г продукту).

– Намагайтеся готувати страви у невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час.

– Купуючи продукти, віддавайте перевагу тим, які найменше втрачають якість без холодильника.

– Продукти також можна зберігати в термосумці, у погребі або підвалі та на балконі, якщо за вікном мінусова температура.