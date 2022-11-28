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На Харьковщине мужчина погиб на пожаре — ГСЧС

Происшествия 08:45   28.11.2022
Оксана Горун
На Харьковщине мужчина погиб на пожаре — ГСЧС

За сутки в Харьковской области не было пожаров из-за вражеских обстрелов, сообщили в ГСЧС. Однако это не уберегло регион от жертв.

На пожаре в Красноградском районе погиб 74-летний мужчина.

«Горела одна из комнат квартиры на втором этаже жилой 5-этажки. В задымленном коридоре пожарные обнаружили тело погибшего владельца дома. Площадь пожара составила 15 кв. м», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар начался около 22:25. В 22:43 огонь уже локализовали, а к 23:21 — ликвидировали. Причину ЧП еще выясняют.

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    • Пожар произошел по адресу: г. Красноград, 3-й микрорайон, дом. 4.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 08:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в Харьковской области не было пожаров из-за вражеских обстрелов, сообщили в ГСЧС. Однако это не уберегло регион от жертв".