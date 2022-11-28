На Харьковщине мужчина погиб на пожаре — ГСЧС
За сутки в Харьковской области не было пожаров из-за вражеских обстрелов, сообщили в ГСЧС. Однако это не уберегло регион от жертв.
На пожаре в Красноградском районе погиб 74-летний мужчина.
«Горела одна из комнат квартиры на втором этаже жилой 5-этажки. В задымленном коридоре пожарные обнаружили тело погибшего владельца дома. Площадь пожара составила 15 кв. м», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожар начался около 22:25. В 22:43 огонь уже локализовали, а к 23:21 — ликвидировали. Причину ЧП еще выясняют.
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Пожар произошел по адресу: г. Красноград, 3-й микрорайон, дом. 4.
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 08:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в Харьковской области не было пожаров из-за вражеских обстрелов, сообщили в ГСЧС. Однако это не уберегло регион от жертв".