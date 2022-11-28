На Харківщині чоловік загинув під час пожежі – ДСНС
За добу на Харківщині не було пожеж через ворожі обстріли, повідомили у ДСНС. Однак це не вберегло регіон від жертв.
На пожежі в Красноградському районі загинув 74-річний чоловік.
“Горіла одна з кімнат квартири на другому поверсі житлової 5-поверхівки. У задимленому коридорі пожежники виявили тіло загиблого власника будинку. Площа пожежі склала 15 кв. м”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Пожежа почалася близько 22:25. О 22:43 вогонь уже локалізували, а до 23:21 – ліквідували. Причину НП ще з’ясовують.
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Пожежа сталася за адресою: м. Красноград, 3 мікрорайон, будинок. 4.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 08:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині не було пожеж через ворожі обстріли, повідомили у ДСНС. Однак це не вберегло регіон від жертв".