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На Харківщині чоловік загинув під час пожежі – ДСНС

Події 08:45   28.11.2022
Оксана Горун
На Харківщині чоловік загинув під час пожежі – ДСНС

За добу на Харківщині не було пожеж через ворожі обстріли, повідомили у ДСНС. Однак це не вберегло регіон від жертв.

На пожежі в Красноградському районі загинув 74-річний чоловік.

“Горіла одна з кімнат квартири на другому поверсі житлової 5-поверхівки. У задимленому коридорі пожежники виявили тіло загиблого власника будинку. Площа пожежі склала 15 кв. м”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа почалася близько 22:25. О 22:43 вогонь уже локалізували, а до 23:21 – ліквідували. Причину НП ще з’ясовують.

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    • Пожежа сталася за адресою: м. Красноград, 3 мікрорайон, будинок. 4.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 08:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині не було пожеж через ворожі обстріли, повідомили у ДСНС. Однак це не вберегло регіон від жертв".