На Харківщині чоловік загинув під час пожежі – ДСНС

За добу на Харківщині не було пожеж через ворожі обстріли, повідомили у ДСНС. Однак це не вберегло регіон від жертв.

На пожежі в Красноградському районі загинув 74-річний чоловік.

“Горіла одна з кімнат квартири на другому поверсі житлової 5-поверхівки. У задимленому коридорі пожежники виявили тіло загиблого власника будинку. Площа пожежі склала 15 кв. м”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа почалася близько 22:25. О 22:43 вогонь уже локалізували, а до 23:21 – ліквідували. Причину НП ще з’ясовують.

Пожежа сталася за адресою: м. Красноград, 3 мікрорайон, будинок. 4.