На Харьковщине враг обстрелял Купянск и приграничье, ведет оборону — Генштаб
Девять населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении оккупанты били из минометов и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечья, Огурцово, Бударки и Чугуновка.
На Купянском направлении противник ведет оборону ранее занятых рубежей. Осуществил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестовое.
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«Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины. В частности, враг удерживает в готовности авиационную группировку и корабли-носители крылатых ракет», — отметили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 18:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".