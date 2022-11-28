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На Харьковщине враг обстрелял Купянск и приграничье, ведет оборону — Генштаб

Харьков 18:18   28.11.2022
Елена Нагорная
На Харьковщине враг обстрелял Купянск и приграничье, ведет оборону — Генштаб

Девять населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении оккупанты били из минометов и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечья, Огурцово, Бударки и Чугуновка.

На Купянском направлении противник ведет оборону ранее занятых рубежей. Осуществил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестовое.

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«Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины. В частности, враг удерживает в готовности авиационную группировку и корабли-носители крылатых ракет», — отметили в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 18:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".