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На Харківщині ворог обстріляв Куп’янськ і прикордоння, веде оборону – Генштаб

Харків 18:18   28.11.2022
Олена Нагорна
На Харківщині ворог обстріляв Куп’янськ і прикордоння, веде оборону – Генштаб

Дев’ять населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку окупанти гатили з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Бударки та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку супротивник веде оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснив обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне і Берестове.

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“Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Зокрема, ворог утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет”, – зазначили в Генштабі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 18:18;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дев’ять населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".