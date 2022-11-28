На Харківщині ворог обстріляв Куп’янськ і прикордоння, веде оборону – Генштаб
Дев’ять населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку окупанти гатили з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Бударки та Чугунівка.
На Куп’янському напрямку супротивник веде оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснив обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне і Берестове.
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“Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Зокрема, ворог утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет”, – зазначили в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 18:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дев’ять населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".