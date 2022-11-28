«Перепил» норму в 17 раз: в Харькове поймали пьяного водителя — рекордсмена

Drager патрульных показал, что в крови водителя — 3,48 промилле алкоголя.

Попался любитель пьяной езды в воскресенье, 27 ноября, в Салтовском районе.

«Инспекторы остановили авто Lada за нарушение ПДД. Во время общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, и предложили ему пройти соответствующий осмотр», — отметили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.

Осмотр мужчина прошел. И Drager показал 3,48 промилле алкоголя в крови — это выше допустимой нормы более чем в 17 раз.

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На пьяного водителя составили админпротокол. В целом же за воскресную дневную смену харьковские патрульные поймали 14 водителей с признаками алкогольного опьянения.