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«Перепил» норму в 17 раз: в Харькове поймали пьяного водителя — рекордсмена

Происшествия 08:01   28.11.2022
Оксана Горун
«Перепил» норму в 17 раз: в Харькове поймали пьяного водителя — рекордсмена Фото: Патрульная полиция в Харьковской области

Drager патрульных показал, что в крови водителя — 3,48 промилле алкоголя.

Попался любитель пьяной езды в воскресенье, 27 ноября, в Салтовском районе.

«Инспекторы остановили авто Lada за нарушение ПДД. Во время общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, и предложили ему пройти соответствующий осмотр», — отметили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.

Осмотр мужчина прошел. И Drager показал 3,48 промилле алкоголя в крови — это выше допустимой нормы более чем в 17 раз.

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    • На пьяного водителя составили админпротокол. В целом же за воскресную дневную смену харьковские патрульные поймали 14 водителей с признаками алкогольного опьянения.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 08:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Drager патрульных показал, что в крови водителя — 3,48 промилле алкоголя".