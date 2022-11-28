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“Періпив” норму в 17 разів: у Харкові спіймали п’яного водія – рекордсмена

Події 08:01   28.11.2022
Оксана Горун
“Періпив” норму в 17 разів: у Харкові спіймали п’яного водія – рекордсмена Фото: Патрульна поліція в Харківській області

Drager патрульних показав, що в крові водія – 3,48 проміле алкоголю.

Попався любитель п’яної їзди в неділю, 27 листопада, у Салтівському районі.

“Інспектори зупинили авто Lada за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти відповідний огляд”, – зазначили у пресслужбі Патрульної поліції Харківської області.

Огляд чоловік пройшов. І Drager показав 3,48 проміле алкоголю в крові – це вище за допустиму норму більше ніж у 17 разів.

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    • На п’яного водія склали адмінпротокол. Загалом за недільну денну зміну харківські патрульні спіймали 14 водіїв із ознаками алкогольного сп’яніння.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 08:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Drager патрульних показав, що в крові водія – 3,48 проміле алкоголю".