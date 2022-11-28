“Періпив” норму в 17 разів: у Харкові спіймали п’яного водія – рекордсмена

Drager патрульних показав, що в крові водія – 3,48 проміле алкоголю.

Попався любитель п’яної їзди в неділю, 27 листопада, у Салтівському районі.

“Інспектори зупинили авто Lada за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти відповідний огляд”, – зазначили у пресслужбі Патрульної поліції Харківської області.

Огляд чоловік пройшов. І Drager показав 3,48 проміле алкоголю в крові – це вище за допустиму норму більше ніж у 17 разів.

На п’яного водія склали адмінпротокол. Загалом за недільну денну зміну харківські патрульні спіймали 14 водіїв із ознаками алкогольного сп’яніння.