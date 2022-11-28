“Періпив” норму в 17 разів: у Харкові спіймали п’яного водія – рекордсмена
Фото: Патрульна поліція в Харківській області
Drager патрульних показав, що в крові водія – 3,48 проміле алкоголю.
Попався любитель п’яної їзди в неділю, 27 листопада, у Салтівському районі.
“Інспектори зупинили авто Lada за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти відповідний огляд”, – зазначили у пресслужбі Патрульної поліції Харківської області.
Огляд чоловік пройшов. І Drager показав 3,48 проміле алкоголю в крові – це вище за допустиму норму більше ніж у 17 разів.
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На п’яного водія склали адмінпротокол. Загалом за недільну денну зміну харківські патрульні спіймали 14 водіїв із ознаками алкогольного сп’яніння.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 08:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Drager патрульних показав, що в крові водія – 3,48 проміле алкоголю".