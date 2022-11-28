В «ХТС» объяснили, почему задержали подачу тепла в отдельные дома Харькова
Больше всего заявок об отсутствии отопления после очередного глобального отключения света поступило от жителей Слободского и Немышлянского районов Харькова.
«К сожалению, из-за перебоев с электричеством невозможно было запустить повышающие насосы. Это и стало причиной задержек с поставкой тепла в отдельных домах и особенно в Слободском и Немышлянском районах города. Именно оттуда поступило самое большое количество заявок в службу 15-62», — пояснили в пресс-службе КП «Харьковские тепловые сети».
Тепловики отметили, что в большинстве своем потребители с пониманием относятся к ситуации. Из-за неоднократных отключений электричества специалистам «ХТС» уже четыре раза пришлось запускать с нуля систему отопления Харькова.
«Теплоэнергетики успевают ежесуточно устранять два — три десятка дефектов, возникающих вследствие перепадов напряжения и давления в системе, — отметили в «ХТС». — Систему приходится не только повторно заполнять, но и развоздушивать и устранять дефекты, возникающие на внутриквартальных и домовых сетях».
Читайте также: Почему графики отключений света на Харьковщине не совпадают с реальностью
Только за воскресенье ремонтники предприятия локализовали и закрыли 20 дефектов. А за неделю — 122.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В «ХТС» объяснили, почему задержали подачу тепла в отдельные дома Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 11:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Больше всего заявок об отсутствии отопления после очередного глобального отключения света поступило от жителей Слободского и Немышлянского районов Харькова".