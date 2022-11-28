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В «ХТС» объяснили, почему задержали подачу тепла в отдельные дома Харькова

Общество 11:30   28.11.2022
Оксана Горун
В «ХТС» объяснили, почему задержали подачу тепла в отдельные дома Харькова

Больше всего заявок об отсутствии отопления после очередного глобального отключения света поступило от жителей Слободского и Немышлянского районов Харькова.

«К сожалению, из-за перебоев с электричеством невозможно было запустить повышающие насосы. Это и стало причиной задержек с поставкой тепла в отдельных домах и особенно в Слободском и Немышлянском районах города. Именно оттуда поступило самое большое количество заявок в службу 15-62», — пояснили в пресс-службе КП «Харьковские тепловые сети».

Тепловики отметили, что в большинстве своем потребители с пониманием относятся к ситуации. Из-за неоднократных отключений электричества специалистам «ХТС» уже четыре раза пришлось запускать с нуля систему отопления Харькова.

В Харькове включают отопление
Фото: КП «ХТС»

«Теплоэнергетики успевают ежесуточно устранять два — три десятка дефектов, возникающих вследствие перепадов напряжения и давления в системе, — отметили в «ХТС». — Систему приходится не только повторно заполнять, но и развоздушивать и устранять дефекты, возникающие на внутриквартальных и домовых сетях».

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Только за воскресенье ремонтники предприятия локализовали и закрыли 20 дефектов. А за неделю — 122.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 11:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Больше всего заявок об отсутствии отопления после очередного глобального отключения света поступило от жителей Слободского и Немышлянского районов Харькова".