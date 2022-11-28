У “ХТМ” пояснили, чому затримали подачу тепла до окремих будинків Харкова
Найбільше заявок про відсутність опалення після чергового глобального відключення світла надійшло від мешканців Слобідського та Немишлянського районів Харкова.
“На жаль, через перебої з електрикою неможливо було запустити підвищувальні насоси. Це і стало причиною затримок з постачанням тепла в окремих будинках і особливо – у Слобідському та Немишлянському районах міста. Саме звідти надійшла найбільша кількість заявок до служби 15-62”, – пояснили у пресслужбі КП “Харківські теплові мережі”.
Тепловики зазначили, що здебільшого споживачі з розумінням ставляться до ситуації. Через неодноразові відключення електрики спеціалістам “ХТМ” уже чотири рази довелося запускати з нуля систему опалення Харкова.
“Теплоенергетики встигають щодоби усувати два – три десятки дефектів, які виникають внаслідок перепадів напруги та тиску в системі, – зазначили в “ХТМ”. – Систему доводиться не тільки повторно заповнювати, а й розповітрювати і усувати дефекти, які виникають на внутрішньоквартальних та будинкових мережах”.
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Лише за неділю ремонтники підприємства локалізували та закрили 20 дефектів. А за тиждень – 122.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 11:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільше заявок про відсутність опалення після чергового глобального відключення світла надійшло від мешканців Слобідського та Немишлянського районів Харкова".