У “ХТМ” пояснили, чому затримали подачу тепла до окремих будинків Харкова

Найбільше заявок про відсутність опалення після чергового глобального відключення світла надійшло від мешканців Слобідського та Немишлянського районів Харкова.

“На жаль, через перебої з електрикою неможливо було запустити підвищувальні насоси. Це і стало причиною затримок з постачанням тепла в окремих будинках і особливо – у Слобідському та Немишлянському районах міста. Саме звідти надійшла найбільша кількість заявок до служби 15-62”, – пояснили у пресслужбі КП “Харківські теплові мережі”.

Тепловики зазначили, що здебільшого споживачі з розумінням ставляться до ситуації. Через неодноразові відключення електрики спеціалістам “ХТМ” уже чотири рази довелося запускати з нуля систему опалення Харкова.

“Теплоенергетики встигають щодоби усувати два – три десятки дефектів, які виникають внаслідок перепадів напруги та тиску в системі, – зазначили в “ХТМ”. – Систему доводиться не тільки повторно заповнювати, а й розповітрювати і усувати дефекти, які виникають на внутрішньоквартальних та будинкових мережах”.

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Лише за неділю ремонтники підприємства локалізували та закрили 20 дефектів. А за тиждень – 122.