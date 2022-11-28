Live
  • Понеділок 28.11.2022
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.96
    • 🟢

У “ХТМ” пояснили, чому затримали подачу тепла до окремих будинків Харкова

Суспільство 11:30   28.11.2022
Оксана Горун
У “ХТМ” пояснили, чому затримали подачу тепла до окремих будинків Харкова

Найбільше заявок про відсутність опалення після чергового глобального відключення світла надійшло від мешканців Слобідського та Немишлянського районів Харкова.

“На жаль, через перебої з електрикою неможливо було запустити підвищувальні насоси. Це і стало причиною затримок з постачанням тепла в окремих будинках і особливо – у Слобідському та Немишлянському районах міста. Саме звідти надійшла найбільша кількість заявок до служби 15-62”, – пояснили у пресслужбі КП “Харківські теплові мережі”.

Тепловики зазначили, що здебільшого споживачі з розумінням ставляться до ситуації. Через неодноразові відключення електрики спеціалістам “ХТМ” уже чотири рази довелося запускати з нуля систему опалення Харкова.

В Харкові підключають опалення
Фото: КП “ХТМ”

“Теплоенергетики встигають щодоби усувати два – три десятки дефектів, які виникають внаслідок перепадів напруги та тиску в системі, – зазначили в “ХТМ”. – Систему доводиться не тільки повторно заповнювати, а й розповітрювати і усувати дефекти, які виникають на внутрішньоквартальних та будинкових мережах”.

Читайте також:  Чому графіки відключень світла на Харківщині не збігаються з реальністю

Лише за неділю ремонтники підприємства локалізували та закрили 20 дефектів. А за тиждень – 122.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

17:45
З опаленням – 70% харків’ян – Терехов про ситуацію з теплом, водою і світлом
10:08
Тепловики вчетверте з нуля запускають опалення у Харкові (фото)
16:57
Терехов: Ми організуємо понад 200 пунктів обігріву в Харкові
18:43
У Харкові намагатимуться повернути світло за ніч, опалення перезапустять – мер
18:02
Селище на Харківщині – без опалення: у ХОВА розповіли, коли дадуть тепло

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У “ХТМ” пояснили, чому затримали подачу тепла до окремих будинків Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 11:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільше заявок про відсутність опалення після чергового глобального відключення світла надійшло від мешканців Слобідського та Немишлянського районів Харкова".