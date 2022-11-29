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19 боевикам, которых пленили на Харьковщине, СБУ сообщила о подозрении

Общество 13:28   29.11.2022
Оксана Якушко
19 боевикам, которых пленили на Харьковщине, СБУ сообщила о подозрении

19 злоумышленников взяли в плен во время контрнаступления ВСУ и увольнения Харьковщины, сообщает СБУ.

Среди задержанных бывшие заключенные, отбывавшие реальные сроки за уголовные преступления, в том числе убийства.

После тюремного заключения они остались во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Однако за несколько дней до полномасштабного вторжения «откликнулись» на призывы террористов Пушилина и Пасечника по поводу проведения «всеобщей мобилизации» на территории квазиреспублик.
Для этого они добровольно пришли к местным «военным коматам» и «призвались» в ряды оккупационных группировок в составе Южного военного округа рф.

Вместе с российскими захватчиками они воевали против украинских войск в Донецком и Луганском направлениях, обустраивали боевые позиции и фортификационные сооружения агрессора.

Впоследствии их перебросили на Харьковщину, где они должны были прикрывать побег основных подразделений рф во время контрнаступления ВСУ.

Задержанным сообщили о подозрении:

– ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
– ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
– ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредвиденных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Пока материалы готовят передавать в суд.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 13:28;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 злоумышленников взяли в плен во время контрнаступления ВСУ и увольнения Харьковщины, сообщает СБУ.".