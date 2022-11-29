Live
  • Вторник 29.11.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.3
    • 🟢

На Харьковщине чиновница от образования сотрудничала с войсками рф – СБУ

Общество 12:27   29.11.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине чиновница от образования сотрудничала с войсками рф – СБУ

В деоккупированном Купянске сотрудники СБУ разоблачили на сотрудничестве с рашистами 55-летнюю депутатку городского совета.

С начала июля она добровольно заняла должность директора так называемого «Купянского регионального центра профессионального образования», который оккупанты создали на базе захваченного украинского государственного учебного заведения.

До войны женщина руководила разными образовательными учреждениями и неоднократно возглавляла отделы образования, культуры, молодежи и спорта в органах местного самоуправления Купянского района.

Злоумышленница ввела в учебном центре российскую образовательную программу, построенную на «федеральных государственных образовательных стандартах» рф. Она распорядилась выдавать ученикам русскоязычные учебники, рекомендованные «Министерством просвещения рф», которые получила от местной оккупационной администрации.

Кроме этого, директор призвала других учителей заведения к сотрудничеству с государством-агрессором.
Сотрудники СБУ задержали депутата на территории Купянского района Харьковщины.

Злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность в форме внедрения стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях) УКУ. В настоящее время ее содержат под стражей.

Ей светит кроме лишения свободы также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

Читайте также: В Харькове СБУ поймала хакера, который взломал видеонаблюдение в госоргане

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

18:52
На Харьковщине военные рф задействовали ударный БпЛА — Генштаб ВСУ
13:51
В Германии переименовали улицу в честь погибшего от ракет рф харьковчанина
12:31
Трое раненых в Купянске на Харьковщине после ракетного обстрела
09:40
Синегубов: Один пострадавший после утреннего удара по Купянску на Харьковщине
08:42
Спасатели Харьковщины тушили гаражи, загоревшиеся из-за обстрелов на Купянщине

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине чиновница от образования сотрудничала с войсками рф – СБУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 12:27;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном Купянске сотрудники СБУ разоблачили на сотрудничестве с рашистами 55-летнюю депутатку городского совета.".