На Харьковщине чиновница от образования сотрудничала с войсками рф – СБУ

В деоккупированном Купянске сотрудники СБУ разоблачили на сотрудничестве с рашистами 55-летнюю депутатку городского совета.

С начала июля она добровольно заняла должность директора так называемого «Купянского регионального центра профессионального образования», который оккупанты создали на базе захваченного украинского государственного учебного заведения.

До войны женщина руководила разными образовательными учреждениями и неоднократно возглавляла отделы образования, культуры, молодежи и спорта в органах местного самоуправления Купянского района.

Злоумышленница ввела в учебном центре российскую образовательную программу, построенную на «федеральных государственных образовательных стандартах» рф. Она распорядилась выдавать ученикам русскоязычные учебники, рекомендованные «Министерством просвещения рф», которые получила от местной оккупационной администрации.

Кроме этого, директор призвала других учителей заведения к сотрудничеству с государством-агрессором.

Сотрудники СБУ задержали депутата на территории Купянского района Харьковщины.

Злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность в форме внедрения стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях) УКУ. В настоящее время ее содержат под стражей.

Ей светит кроме лишения свободы также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.