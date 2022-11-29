На Харківщині посадовиця від освіти співпрацювала з військами рф – СБУ

У деокупованому Куп’янську співробітники СБУ викрили на співпраці з рашистами 55-річну депутатку міської ради.

Від початку липня жінка добровільно обійняла посаду директора так званого “Купянского регионального центра профессионального образования”, який окупанти створили на базі захопленого українського державного навчального закладу.

До війни жінка керувала різними освітніми закладами і неодноразово очолювала відділи освіти, культури, молоді та спорту в органах місцевого самоврядування Куп’янського району.

Зловмисниця запровадила у навчальному центрі російську освітню програму, побудовану на “федеральных государственных образовательных стандартах” рф. Вона розпорядилася видавати учням російськомовні підручники, рекомендовані “Министерством просвещения рф”, які були отримані нею від місцевої окупаційної адміністрації.

Крім цього, директорка закликала інших вчителів закладу до співпраці з державою-агресором.

Співробітники СБУ затримали депутатку на території Куп’янського району Харківщини.

Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти) ККУ. Наразі її тримають під вартою.

Їй світить окрім позбавлення волі також заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.