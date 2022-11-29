Распространяла газеты с роспропагандой: коллаборантку на Харьковщине ждет суд

Помимо раздачи отравляющих сознание газет с неправдивой информацией оккупантов, женщина собирала сведения об односельчанах. Ее дело уже передали в суд.

Под суд пойдет 46-летняя жительница села Ивановка Харьковской области. Ее обвиняют в коллаборационизме.

«По данным дознания, в с. Ивановка местная жительница добровольно согласилась на сотрудничество с оккупантами. Так, в помещении сельского совета она раздавала гуманитарную помощь и распространяла среди односельчан газеты с российской пропагандой», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Кроме того, оккупанты предложили коллаборантке быть «представителем микроучастка», на что она и согласилась. В ее обязанностях было собирать для захватчиков сведения об односельчанах.

Дело будут рассматривать в Чугуевском горсуде Харьковской области.