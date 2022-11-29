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Распространяла газеты с роспропагандой: коллаборантку на Харьковщине ждет суд

Общество 11:35   29.11.2022
Оксана Горун
Распространяла газеты с роспропагандой: коллаборантку на Харьковщине ждет суд

Помимо раздачи отравляющих сознание газет с неправдивой информацией оккупантов, женщина собирала сведения об односельчанах. Ее дело уже передали в суд.

Под суд пойдет 46-летняя жительница села Ивановка Харьковской области. Ее обвиняют в коллаборационизме.

«По данным дознания, в с. Ивановка местная жительница добровольно согласилась на сотрудничество с оккупантами. Так, в помещении сельского совета она раздавала гуманитарную помощь и распространяла среди односельчан газеты с российской пропагандой», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Кроме того, оккупанты предложили коллаборантке быть «представителем микроучастка», на что она и согласилась. В ее обязанностях было собирать для захватчиков сведения об односельчанах.

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    • Дело будут рассматривать в Чугуевском горсуде Харьковской области.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 11:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Помимо раздачи отравляющих сознание газет с неправдивой информацией оккупантов, женщина собирала сведения об односельчанах. Ее дело уже передали в суд".