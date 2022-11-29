Распространяла газеты с роспропагандой: коллаборантку на Харьковщине ждет суд
Помимо раздачи отравляющих сознание газет с неправдивой информацией оккупантов, женщина собирала сведения об односельчанах. Ее дело уже передали в суд.
Под суд пойдет 46-летняя жительница села Ивановка Харьковской области. Ее обвиняют в коллаборационизме.
«По данным дознания, в с. Ивановка местная жительница добровольно согласилась на сотрудничество с оккупантами. Так, в помещении сельского совета она раздавала гуманитарную помощь и распространяла среди односельчан газеты с российской пропагандой», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Кроме того, оккупанты предложили коллаборантке быть «представителем микроучастка», на что она и согласилась. В ее обязанностях было собирать для захватчиков сведения об односельчанах.
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Дело будут рассматривать в Чугуевском горсуде Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 11:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Помимо раздачи отравляющих сознание газет с неправдивой информацией оккупантов, женщина собирала сведения об односельчанах. Ее дело уже передали в суд".