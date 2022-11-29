Поширювала газети з роспропагандою: на колаборантку на Харківщині чекає суд

Крім роздачі газет окупантів із неправдивою інформацією, жінка збирала відомості про односельців. Її справу вже передали до суду.

Під суд піде 46-річна мешканка села Іванівка на Харківщині. Її звинувачують у колабораціонізмі.

“За даними дізнання, у с. Іванівка місцева мешканка добровільно погодилася на співпрацю з окупантами. Так, у приміщенні сільської ради вона роздавала гуманітарну допомогу та поширювала серед односельців газети з російською пропагандою”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Крім того, окупанти запропонували колаборантці бути “представником мікроділянки”, на що вона погодилася. В її обов’язках було збирати для загарбників відомості про односельців.

Справу розглядатимуть у Чугуївському міськсуді Харківської області.