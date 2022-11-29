Поширювала газети з роспропагандою: на колаборантку на Харківщині чекає суд
Крім роздачі газет окупантів із неправдивою інформацією, жінка збирала відомості про односельців. Її справу вже передали до суду.
Під суд піде 46-річна мешканка села Іванівка на Харківщині. Її звинувачують у колабораціонізмі.
“За даними дізнання, у с. Іванівка місцева мешканка добровільно погодилася на співпрацю з окупантами. Так, у приміщенні сільської ради вона роздавала гуманітарну допомогу та поширювала серед односельців газети з російською пропагандою”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Крім того, окупанти запропонували колаборантці бути “представником мікроділянки”, на що вона погодилася. В її обов’язках було збирати для загарбників відомості про односельців.
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Справу розглядатимуть у Чугуївському міськсуді Харківської області.
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Ви читали новину: «Поширювала газети з роспропагандою: на колаборантку на Харківщині чекає суд»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 11:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Крім роздачі газет окупантів із неправдивою інформацією, жінка збирала відомості про односельців. Її справу вже передали до суду".