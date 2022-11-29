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Поширювала газети з роспропагандою: на колаборантку на Харківщині чекає суд

Суспільство 11:35   29.11.2022
Оксана Горун
Поширювала газети з роспропагандою: на колаборантку на Харківщині чекає суд

Крім роздачі газет окупантів із неправдивою інформацією, жінка збирала відомості про односельців. Її справу вже передали до суду.

Під суд піде 46-річна мешканка села Іванівка на Харківщині. Її звинувачують у колабораціонізмі.

“За даними дізнання, у с. Іванівка місцева мешканка добровільно погодилася на співпрацю з окупантами. Так, у приміщенні сільської ради вона роздавала гуманітарну допомогу та поширювала серед односельців газети з російською пропагандою”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Крім того, окупанти запропонували колаборантці бути “представником мікроділянки”, на що вона погодилася. В її обов’язках було збирати для загарбників відомості про односельців.

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    • Справу розглядатимуть у Чугуївському міськсуді Харківської області.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • Ви читали новину: «Поширювала газети з роспропагандою: на колаборантку на Харківщині чекає суд»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 11:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Крім роздачі газет окупантів із неправдивою інформацією, жінка збирала відомості про односельців. Її справу вже передали до суду".