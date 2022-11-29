Российские силы готовятся нанести новую волну ракетных ударов по Украине — ISW
По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), «темп ударов» не увеличится.
«Российские силы, вероятно, готовятся нанести новую волну ракетных ударов по Украине на следующей неделе, но такие приготовления, скорее всего, направлены на то, чтобы поддержать недавний темп ударов, а не увеличить его», — отметили в сводке ISW за 28 ноября.
Что касается ситуации на фронте, то по информации Института изучения войны, неподалеку от админграниц Харьковщины и Луганской области — в районе Сватово — оккупанты заняты защитой от контрнаступлений Сил обороны.
«27 и 28 ноября российские войска продолжали обороняться от украинских контрнаступательных операций в районе Сватово. По сообщению Генштаба Украины, 27 и 28 ноября российские войска отдавали приоритет оборонительным действиям на Купянском направлении, примерно в 45 км к северо-западу от Сватово», — отметили в актуальной сводке ISW.
Там также обратили внимание, что на спутниковых снимках, сделанных с 15 по 26 ноября, видно развитие российских оборонительных рубежей к северу и югу от Сватово.
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«Российские войска, вероятно, уделяют первоочередное внимание обороне района Сватово, чтобы обезопасить критически важные наземные линии связи, которые проходят на восток в российские тыловые районы, такие как Старобельск», — пояснили эксперты.
Ссылаясь на данные российских источников, аналитики отметили, что украинские войска продолжают контрнаступление к западу от Кременной.
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 07:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), «темп ударов» не увеличится".