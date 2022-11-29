Російські сили готуються завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні – ISW

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), “темп ударів” не збільшиться.

“Російські сили, ймовірно, готуються завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні наступного тижня, але такі приготування, швидше за все, спрямовані на те, щоб підтримати недавній темп ударів, а не збільшити його”, – зазначили у зведенні ISW за 28 листопада.

Що стосується ситуації на фронті, то, за інформацією Інституту вивчення війни, неподалік адмінкордонів Харківщини та Луганської області – в районі Сватового – окупанти зайняті захистом від контрнаступів Сил оборони.

“27 та 28 листопада російські війська продовжували оборонятися від українських контрнаступальних операцій у районі Сватового. За повідомленням Генштабу України, 27 та 28 листопада російські війська віддавали пріоритет оборонним діям на Куп’янському напрямку, приблизно за 45 км на північний захід від Сватового”, – зазначили в актуальному зведенні ISW.

Там також звернули увагу, що на супутникових знімках, зроблених з 15 по 26 листопада, видно розвиток російських оборонних рубежів на північ і південь від Сватового.

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“Російські війська, ймовірно, приділяють першочергову увагу обороні району Сватового, щоб убезпечити критично важливі наземні лінії зв’язку, які проходять на схід до російських тилових районів, таких як Старобільськ”, – пояснили експерти.

Посилаючись на дані російських джерел, аналітики зазначили, що українські війська продовжують контрнаступ на захід від Кремінної.