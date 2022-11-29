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Завтра один троллейбус поедет по-другому, а второй — не будет курсировать

Общество 19:25   29.11.2022
Елена Нагорная
Завтра один троллейбус поедет по-другому, а второй — не будет курсировать

В Харькове с 11:00 до 13:00 30 ноября троллейбус №7 временно изменит маршрут, а троллейбус №46 — не будет курсировать. Все из-за аварийного ремонта контактной сети.

При этом исключение составят троллейбусы с большим запасом автономного хода, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Так, троллейбусы не будут ходить на узле пр. Героев Харькова – ул. Роганская по пр. Героев Харькова, на участке от ул. 12 Апреля до ул. Плиточной, и ул. Плиточной, от пр. Героев Харькова до разворотного круга «Восточный».

В это время маршрут №7 будет курсировать так: ст. м. «Армейская» – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова – разворотный круг «12 Апреля» — ул. 12 Апреля – пр. Александровский – бул. Богдана Хмельницкого – ул. Танкопия – ул. Ощепкова – ст. м. «Армейская».

Троллейбус №46 — не будет курсировать.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 19:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с 11:00 до 13:00 30 ноября троллейбус №7 временно изменит маршрут, а троллейбус №46 — не будет курсировать. Все из-за аварийного ремонта контактной сети.".