Завтра у Харкові один тролейбус поїде по-іншому, а другий – не курсуватиме
У Харкові з 11:00 до 13:00 30 листопада тролейбус №7 тимчасово змінить маршрут, а тролейбус №46 не курсуватиме. Усе через аварійний ремонт контактної мережі.
При цьому виняток становитимуть тролейбуси з великим запасом автономного ходу, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
Так, тролейбуси не ходитимуть на вузлі пр. Героїв Харкова – вул. Роганська по пр. Героїв Харкова, на ділянці від вул. 12 -го Квітня до вул. Плиткової, та вул. Плитковій, від пр. Героїв Харкова до розворотного кола «Східне».
У цей час маршрут №7 курсуватиме так: ст. м. «Армійська» – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «12 Квітня» – вул. 12 Квітня – пр. Олександрівський – бул. Богдана Хмельницького – вул. Танкопія – вул. Ощепкова – ст. м. «Армійська».
Тролейбус №46 – не курсуватиме.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 19:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з 11:00 до 13:00 30 листопада тролейбус №7 тимчасово змінить маршрут, а тролейбус №46 не курсуватиме. Усе через аварійний ремонт контактної мережі.".