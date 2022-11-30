Предприниматель с Харьковщины из Великого Бурлука помогал вывозить зерно в рф

Предприниматель из пгт Великий Бурлук активно сотрудничал с оккупантами, сообщила Харьковская областная прокуратура.



Мужчина занимался грузовыми перевозками и наладил рабочие связи с оккупационной «ВГА Купянского района».

Коллаборант организовывал грузовые перевозки зерна из Волчанской и Великобурлукской ОТГ в рф, в частности в Белгородскую область.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области заочно сообщила о подозрении директору предприятия по факту осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи Купянского РИН ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении СБУ в Харьковской области.