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Предприниматель с Харьковщины из Великого Бурлука помогал вывозить зерно в рф

Общество 12:30   30.11.2022
Оксана Якушко
Предприниматель с Харьковщины из Великого Бурлука помогал вывозить зерно в рф

Предприниматель из пгт Великий Бурлук активно сотрудничал с оккупантами, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Мужчина занимался грузовыми перевозками и наладил рабочие связи с оккупационной «ВГА Купянского района».

Коллаборант организовывал грузовые перевозки зерна из Волчанской и Великобурлукской ОТГ в рф, в частности в Белгородскую область.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области заочно сообщила о подозрении директору предприятия по факту осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи Купянского РИН ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении СБУ в Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 12:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предприниматель из пгт Великий Бурлук активно сотрудничал с оккупантами, сообщила Харьковская областная прокуратура.".