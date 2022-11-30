Предприниматель с Харьковщины из Великого Бурлука помогал вывозить зерно в рф
Предприниматель из пгт Великий Бурлук активно сотрудничал с оккупантами, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Мужчина занимался грузовыми перевозками и наладил рабочие связи с оккупационной «ВГА Купянского района».
Коллаборант организовывал грузовые перевозки зерна из Волчанской и Великобурлукской ОТГ в рф, в частности в Белгородскую область.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области заочно сообщила о подозрении директору предприятия по факту осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).
Досудебное расследование проводят следователи Купянского РИН ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении СБУ в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 12:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предприниматель из пгт Великий Бурлук активно сотрудничал с оккупантами, сообщила Харьковская областная прокуратура.".