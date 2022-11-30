Підприємець з Харківщини з Великого Бурлука допомагав вивозити зерно до рф

Підприємець із смт Великий Бурлук активно співпрацював з окупантами, повідомила Харківська обласна прокуратура.



Чоловік займався вантажними перевезеннями і налагодив робочі зв‘язки з окупаційною «ВГА Купянского района».

Колаборант організовував вантажні перевезення зерна з Вовчанської та Великобурлуцької ОТГ до рф, зокрема до Бєлгородської області.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області заочно повідомила про підозру директору підприємства за фактом здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу СБУ в Харківській області.