Підприємець з Харківщини з Великого Бурлука допомагав вивозити зерно до рф
Підприємець із смт Великий Бурлук активно співпрацював з окупантами, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Чоловік займався вантажними перевезеннями і налагодив робочі зв‘язки з окупаційною «ВГА Купянского района».
Колаборант організовував вантажні перевезення зерна з Вовчанської та Великобурлуцької ОТГ до рф, зокрема до Бєлгородської області.
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області заочно повідомила про підозру директору підприємства за фактом здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу СБУ в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 12:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підприємець із смт Великий Бурлук активно співпрацював з окупантами, повідомила Харківська обласна прокуратура.".