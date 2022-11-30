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Підприємець з Харківщини з Великого Бурлука допомагав вивозити зерно до рф

Суспільство 12:30   30.11.2022
Оксана Якушко
Підприємець з Харківщини з Великого Бурлука допомагав вивозити зерно до рф

Підприємець із смт Великий Бурлук активно співпрацював з окупантами, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Чоловік займався вантажними перевезеннями і налагодив робочі зв‘язки з окупаційною «ВГА Купянского района».

Колаборант організовував вантажні перевезення зерна з Вовчанської та Великобурлуцької ОТГ до рф, зокрема до Бєлгородської області.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області заочно повідомила про підозру директору підприємства за фактом здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу СБУ в Харківській області.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 12:30;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підприємець із смт Великий Бурлук активно співпрацював з окупантами, повідомила Харківська обласна прокуратура.".